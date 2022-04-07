Чебан на обвинения ПДС: «Решив» все проблемы в стране, они начали «решать» проблемы в Кишинёве

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан ответил на заявления муниципальных советников фракции ПДС по вопросу методологии расчёта тарифов на проезд в общественном транспорте Кишинёва.

По его словам, члены Партии «Действие и солидарность» уже начали активную предвыборную кампанию, а их заявления являются политическими и лживыми. Он добавил, что муниципальные советники фракции ПДС не выдвинули ни одного предложения на консультативной встрече с советниками по поводу методологии расчёта тарифов на проезд в общественном транспорте.

«Решив» все проблемы в стране, они начали «решать» проблемы в Кишинёве. Тарифы на проезд в общественном транспорте не корректировались в течение многих лет. В итоге в Кишинёве самая низкая стоимость проезда среди всех городов и стран. Это подтверждают эксперты. В результате повышения цен на топливо, субсидии от примарии двум муниципальным предприятиям общественного транспорта повышаются от 700 миллионов леев до одного миллиарда леев. Это ставит под угрозу деятельность и дальнейшее развитие транспортных парков, – отметил Чебан.

Глава муниципия добавил, что только в прошлом году муниципалитет приобрёл 240 единиц общественного транспорта, чего не было сделано за 20 лет, а инфраструктура предприятий общественного транспорта была модернизирована.

Пенсионеры, 40 000 школьников до 4 класса и другие граждане, включая социально незащищённые семьи, будут ездить бесплатно. Муниципалитет делает акцент на том, чтобы люди, ежедневно пользующиеся общественным транспортом, покупали абонементы. При ежедневных поездках по проездному билету стоимость проезда будет ниже и даже может быть такой же, как сейчас, – подчеркнул Чебан.

Методология расчёта тарифов на проезд в общественном транспорте Кишинёва была разработана экспертами и опубликована. Эксперты исследования предложили формулу, установив базовое значение, при котором тариф не может быть больше 0,06% от средней зарплаты, установленной правительством, с корректировкой каждые 2 года.

Таким образом, расчётная цена составляет 6 леев за поездку, как на троллейбусе, так и на автобусе, по городу и пригородам.

Стоит отметить, что по методологии расчёта стоимости проезда в настоящее время проводятся консультации с различными категориями граждан: учителями, социальными работниками, врачами, молодёжными организациями, экспертами, муниципальными советниками, представителями НПО. Всё является прозрачным.

Методология пересмотра тарифов на проезд в общественном транспорте в муниципии Кишинёв была разработана компанией Business Consulting Institute на основе услуг, заказанных Главным управлением общественного транспорта и путей сообщения.

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