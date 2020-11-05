Чебан: на некоторых перекрестках в столице демонтировали дополнительные указатели с зелёной стрелкой

Чебан: на некоторых перекрестках в столице демонтировали дополнительные указатели с зелёной стрелкой

Вчера были демонтированы дополнительные указатели с зеленой стрелкой на перекрестках улиц Пан Халиппа-Александру Космеску и Пан Халиппа-Алексея Матеевича. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По его словам, эти указатели представляют опасность для пешеходов.

– По многочисленным обращениям от жителей Кишинева, будут проанализированы перекрестки, на которых установлены дополнительные указатели с зеленой стрелкой на черном фоне. В местах, где стрелки угрожают безопасности движения, они будут демонтированы, – сказал Чебан.

По большей части это относится к стрелкам, позволяющим движение вперед по улице, а не к стрелкам, позволяющим поворачивать направо или налево.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md