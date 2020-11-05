Чебан: на некоторых перекрестках в столице демонтировали дополнительные указатели с зелёной стрелкой

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Вчера были демонтированы дополнительные указатели с зеленой стрелкой на перекрестках улиц Пан Халиппа-Александру Космеску и Пан Халиппа-Алексея Матеевича. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По его словам, эти указатели представляют опасность для пешеходов.

– По многочисленным обращениям от жителей Кишинева, будут проанализированы перекрестки, на которых установлены дополнительные указатели с зеленой стрелкой на черном фоне. В местах, где стрелки угрожают безопасности движения, они будут демонтированы, – сказал Чебан.

По большей части это относится к стрелкам, позволяющим движение вперед по улице, а не к стрелкам, позволяющим поворачивать направо или налево.

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