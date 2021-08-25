Чебан на Муниципальном образовательном форуме: Последний год был чрезвычайно трудным, но вместе мы сможем всё преодолеть

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан принял сегодня участие в работе пленарного заседания Форума дидактических кадров «Муниципальная система образования спустя 30 лет провозглашения независимости Республики Молдова».

В своём выступлении он отметил, что последний год был чрезвычайно трудным для всех из-за пандемии COVID-19, особенно для дидактических кадров и медперсонала, но в то же время этот год показал, что совместными усилиями можно всё преодолеть.

Сегодня быть учителем совсем непросто, в первую очередь из-за проблем с инфраструктурой, недостаточной мотивации, психологического и политического фактора. Педагог нуждается в комфорте. Тем не менее, в сфере образования в столице мы наблюдаем положительную динамику. Уверен, что новый год будет лучше старого, и совместными усилиями мы сможем продемонстрировать, что уровень образования определяется усилиями дидактических кадров, – сказал он.

Чебан подчеркнул, что муниципалитет делает всё возможное для решения многочисленных проблем в системе образования.

Напомним, что в этом году примария Кишинёва запустила различные программы для детей всех возрастов, чтобы дать им возможность развивать свои навыки.

Также муниципалитет выделяет всё больше финансовых средств для развития сферы образования. Только на ремонт в прошлом году было выделено 110 млн леев, в этом году – 130 млн. В 2020 году на систему образования из муниципального бюджета Кишинёва было выделено в общей сложности 213,1 млн леев, а в 2021 году – 307,3 млн леев. Сегодня консолидированный бюджет системы образования Кишинёва составляет 2,68 миллиарда леев.

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