Чебан: На исторических зданиях столицы не должно быть кричащей рекламы

Чебан: На исторических зданиях столицы не должно быть кричащей рекламы

Примария Кишинева намерена восстановить исторические здания в центре столицы. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив при этом, что они не должны терять своего очарования. 

По словам градоначальника, в центре Кишинева есть исторические здания, в которых расположены рестораны, отели, кондитерские, различные магазины, а их фасады пестрят различной яркой рекламой.

– Мы намерены восстановить эти здания. Со своей стороны мы предложим мотивирующую часть, благодаря которой эти исторические памятники могут быть восстановлены. Мы намерены ввести налоговые льготы, чтобы стимулировать экономических агентов принять участие в реставрации фасадов. На исторических зданиях столицы не должно быть кричащей рекламы, – подытожил Ион Чебан.

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