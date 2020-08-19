Чебан на форуме учителей: В новом учебном году будет сложно, но вместе мы всё преодолеем (ВИДЕО)

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Ион Чебан принял сегодня участие в открытии муниципального форума учителей “Образование сегодня: между видением и действием”, который впервые прошёл в формате онлайн.

Глава муниципия обратился к учителям и родителям, отметив, что 2019-2020 учебный год кардинально изменил концепцию образовательной системы.

Несмотря на все сложности, мы сделали акцент на здоровье учеников, и нам удалось запустить проекты по адаптации учебного процесса к современным требованиям. Мы запустили проект “Онлайн-образование”, который стал международным: зарегистрировано более 6 тысяч подписчиков и миллионы просмотров уроков в Молдове и за её пределами. Я горжусь тем, что нам вместе с педагогами удалось инициировать этот важный проект, и я благодарю всех, кто в нём участвовал, – сказал генпримар.

Чебан также отметил, что в этом году было запущено несколько проектов в сфере образования совместно с международными организациями: ПРООН Молдова, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ВОЗ. По словам градоначальника, на ремонт учебных заведений в этом году было выделено 109 миллионов леев.

В условиях пандемии COVID-19 было перенаправлено более 9,8 млн леев на материальное обеспечение школ и 6 млн леев в детские сады на приобретение средств защиты, гигиены, а также дезинфицирующих средств. Кроме того, в 2019-2020 учебном году возобновили свою деятельность два учреждения дошкольного образования на Чеканах и Буюканах. Всего в этом году открылось 65 групп, а с 1 сентября появятся ещё 18 новых групп, – уточнил Ион Чебан.

Генпримар также рассказал, что в настоящее время муниципалитет работает над обустройством подъездных дорог к муниципальным образовательным учреждениям, ремонтом учреждений, привлечением инвестиций для повышения квалификации учителей, разработкой концепции питания учеников, развитием спорта в школах, открытием новых учреждений и групп.

Новый учебный год начнётся с серьезных испытаний для всех нас, но я уверен, что вместе с учителями и родителями мы преодолеем эту кризисную ситуацию. Уважаемые учителя, я полностью доверяю вашему профессионализму. Удачи вам. Мы будем рядом в случае необходимости, – подчеркнул он.

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