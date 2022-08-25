Чебан на Форуме дидактических кадров: Благодарю каждого из вас за любовь к нашим детям

Чебан на Форуме дидактических кадров: Благодарю каждого из вас за любовь к нашим детям

Сегодня состоялось закрытие Муниципального форума дидактических кадров «Развитие навыков XXI века», в котором приняли участие 6000 учителей и руководителей образовательных учреждений муниципия.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что на протяжении трёх дней форума участники делились полезной и актуальной информацией.

– Я рад, что во время сессий, организованных в рамках мероприятия, нам удалось привлечь местных экспертов и международных гостей, известных специалистов, которые приехали с новой информацией. Основываясь на опыте этого года, мы подготовим новые предложения для организации форума в следующем году, – сказал Чебан.

По словам градоначальника, в последние годы примария Кишинёва инвестировала существенные средства в систему образования в муниципии и создала хорошие условия для учебных заведений как в городе, так и в пригородах.

За последние 3 года инвестиции в сферу образования увеличились в 3 раза. Также выросло число детей, зачисленных в детские сады и школы.

Среди достижений муниципалитета за последние годы в области образования генеральный примар выделил следующее:

  • ремонт школ и детских садов, в том числе в пригородах;
  • строительство детских садов и школ с нуля;
  • открытие более 130 новых групп в детских садах;
  • ремонт стадионов в школах;
  • 18 образовательных учреждений (школы и детские сады) были включены в проект «Энергоэффективность и тепловая реабилитация образовательных учреждений в муниципии Кишинёв»;
  • около 1200 детей беженцев были зачислены в школы и детские сады муниципия Кишинёв;
  • 780 детей со статусом беженца отдохнули в различных типах летних лагерей;
  • бюджет для молодёжного сектора был увеличен в три раза;
  • открытие новых молодёжных центров во всех секторах столицы;
  • предоставление финансовой поддержки на аренду жилья для молодых специалистов;
  • предоставление по 700 леев на подготовку к школе 8000 детей из социально уязвимых семей;
  • запуск проекта «Онлайн-образование».

– Я преклоняюсь перед столичными учителями и благодарю каждого из них за проявленные мужество, преданность и любовь к нашим детям далеко не в простых условиях: в период пандемии – уроки на расстоянии. Но в итоге мы имеем выдающиеся результаты на многочисленных национальных и международных конкурсах и олимпиадах. Вы – лучшие, вы пример для наших поколений, – подчеркнул Ион Чебан.

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