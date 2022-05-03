Чебан на фестивале Balkan Trafik: Продвигаем имидж Кишинёва за рубежом

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан принял участие в XVI фестивале Balkan Trafik, который проходил в Брюсселе с 29 апреля по 3 мая.

В рамках фестиваля 150 артистов из разных стран встретились на сцене центральной площади Гран-Плас, где также выступил молдавский этнофольклорный ансамбль Plăieșii. Как отметил Ион Чебан, это событие — уникальная возможность увидеть и послушать артистов, представляющих различные культуры.

– В Кишинёве и во всей Молдове много интересных личностей. Нашу культуру и традиции необходимо популяризировать и продвигать. Мы хотим продолжать такое сотрудничество. Благодарим наших партнёров в Брюсселе, особенно организаторов фестиваля, за приглашение и возможность принять участие в таком важном культурном мероприятии, – рассказал генпримар.

Фестиваль Balkan Trafik направлен на популяризацию культуры посредством музыки, танцевальных мастер-классов, уличного искусства, фотовыставок, встреч с европейской молодёжью с Балкан, а также выставок вина и региональной кухни.

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