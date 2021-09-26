Чебан: На Ботанике реализуются десятки инфраструктурных проектов

Чебан: На Ботанике реализуются десятки инфраструктурных проектов

В столичном секторе Ботаника осуществляются десятки инфраструктурных проектов. Как отметил генеральный примар Ион Чебан, некоторые из них уже завершены, а другие начнутся в скором времени. 

Так, по словам главы столицы, обустраивается общественное пространство на улице Валя Кручий, 24.

– Мы хотим восстановить зелёную зону для комфорта граждан, проживающих поблизости. Здесь появятся отремонтированные пешеходные аллеи и тротуар, обустроенная зелёная зона, места для парковки, мультифункциональные площадки, система освещения, камеры видеонаблюдения, уличная мебель, новая платформа для мусора, защитное ограждение, – отметил Чебан.

Также будут заменены остановки общественного транспорта возле сквера и по всей улице.

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