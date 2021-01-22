Чебан: На аллее “Мирча чел Бэтрын” будет 10 спортивных и детских площадок, Wi-Fi, много скамеек и урн

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Главная аллея столичного сектора Чеканы стремительно и кардинально преображается.

Так, по словам генерального примара муниципия Иона Чебана, сейчас здесь ведутся работы по установке камер видеонаблюдения и монтажу сети Wi-Fi. Также обустраиваются детские площадки – идёт монтаж резиновой плитки. Всего их будет 10: 3 спортивные и 7 детских.

Участок между улицами И. Виеру и И. Думенюк будет заасфальтирован, здесь появится уличная ​​мебель. После полной реабилитации на аллее будет 120 скамеек и 120 урн для мусора, освещение уже подключено.

Те, кто живёт в секторе Чеканы, знают, что на главной его аллее протяжённостью 2,2 км не хватало мусорных урн и скамеек, не было освещения и других условий для отдыха. Люди оценят наши старания, – уверен градоначальник.

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