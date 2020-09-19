Чебан: Мы знаем о проблемах в школах и детсадах, мы работаем над их решением (ВИДЕО)

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Примария Кишинёва внимательно следит за работой столичных учебных заведений в условиях пандемии коронавируса и изучает возникающие проблемы.

Об этом генеральный примар Ион Чебан заявил в ходе передачи “Пятница” на телеканале RTR Moldova. Он отметил, что муниципалитету поступает много запросов от родителей, которым приходится тяжело в связи с сокращённым и смешанным графиком работы школ и детсадов. Так, к примеру, родители детей, посещающих начальную школу, просят вернуть обычную длительность уроков.

Мы внимательно изучаем все запросы, отслеживаем ситуацию и стараемся делать всё от нас зависящее для облегчения ситуации. Мы направили запрос в правительство, чтобы нам позволили уменьшить социальную дистанцию в детсадах с 4 до 2 метров. Если нам это позволят, то дошкольные учреждения смогут принять больше детей, – рассказал Чебан.

Что касается оснащения учебных заведений гигиеническими и защитными средствами, а также сообщений о поборах в школах, градоначальник напомнил, что только на текущем этапе на обеспечение школ и детсадов Кишинёва было выделено 15 миллионов леев.

Сегодня мы провели заседание с представителями НАЦ, на котором обсудили вопрос контроля за расходованием средств, собранных родителями, а также говорили собственно о том, кто и с какой целью собирает эти деньги. К большому сожалению, коррупция в этой сфере всё ещё сильна, и мы намерены ужесточить меры по борьбе с этим феноменом, – заверил примар.

Ион Чебан призвал всех, кто стал свидетелем нарушений, сообщать об этом в примарию, и добавил, что внезапные проверки столичных учебных заведений продолжатся.

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