Чебан: Мы вывезли из Кишинёва тонны мусора, но чистота зависит и от самих горожан (ВИДЕО)

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Генеральный примар возмущён тем, что некоторые жители столицы мусорят, ломают скамейки, детские площадки и другое муниципальное имущество, а также уже несколько раз портили выставку фотографий врачей, борющихся с коронавирусом.

Он рассказал, что с ноября прошлого года примария собрала и вывезла из Кишинёва сотни тонн различного мусора. Кроме того, периодически проводятся мероприятия по уборке в городе. Но эта работа зачастую оказывается напрасной из-за некоторых безответственных и бессовестных людей.

– Мы делаем всё от нас зависящее, чтобы город был чистым. Работа ведётся ежедневно с утра до вечера. Но многое зависит и от культуры самих жителей столицы, – отметил генпримар.

Что касается наказания за такие незаконные действия, Чебан заявил, что регламент существует, но ещё не отрегулирована система его применения на практике.

– С одной стороны, констатировать нарушение и выписывать штраф должна полиция, а с другой стороны – при претурах есть констатирующие агенты. Но этих агентов очень мало, в связи с этим мы на данный момент работаем над решением этого вопроса. Штрафы составляют от 2 300 до 9 000 леев, за 2 месяца составлено более 350 протоколов о нарушениях. И я не советую горожанам мусорить, потому что это в любом случае будет наказуемо, – подчеркнул градоначальник.

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