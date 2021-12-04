Чебан: Мы выделим 32 млн леев на проекты для сектора Центр на 2022 год

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Сегодня прошли обсуждения и консультации по проекту муниципального бюджета на 2022 год с жителями столичного сектора Центр.

По словам генерального примара Иона Чебана, было предложено выделить 32 миллиона леев на следующий год на работы по восстановлению инфраструктурных объектов в этом секторе.

Речь идёт о следующих проектах: обустройство скверов по ул. Яловенская 98/2 и ул. Гренобле; продолжение работ по реабилитации тротуаров по ул. А. Бернардацци; восстановление тротуара и велосипедной дорожки на улице Валя Трандафирилор; обустройство панорамной зоны по ул. Яловенская, реабилитация родника «Тамара» в парке «Валя Морилор»; восстановление пешеходной аллеи от летнего театра в парке «Валя Морилор» до теннисных кортов; реабилитация тротуара по ул. В. Короленко; восстановление подземного перехода по ул. Штефан чел Маре ши Сфынт на пересечении с ул. Чуфля; обустройство зоны отдыха по ул. Измаильская; реабилитация зоны на пересечении ул. Г. Асаки с ул. Академической; обустройство зоны по ул. А. Матеевич на пересечении с ул. Пан Халиппа; капитальный ремонт старого корпуса Теоретического лицея «Георге Асаки».

Помимо этих проектов, финансовые средства будут выделены другим управлениям и предприятиям на следующие направления: здравоохранение, образование, ремонт дорог и модернизация уличного освещения в секторе Центр.

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