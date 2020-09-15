Чебан: Мы создадим единый механизм для искоренения незаконного строительства в Кишинёве

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Столичная примария создаёт техническую рабочую группу для координации действий по предотвращению, выявлению и наказанию тех, кто нарушает закон в сфере строительства. Как отметил Ион Чебан, в неё войдут представители примарии, Минэкономики, Агентства по техническому надзору и МВД.

Рабочая группа займётся корректировкой законодательства в данной сфере, а также дополнит его эффективными механизмами контроля и вмешательства в случае строительных нарушений.

Мы стремимся к сотрудничеству между всеми организациями для пресечения беззаконий. Также мы хотим законодательно урегулировать действия властей по вмешательству в отношении заброшенных построек, так как они представляют опасность для жизни и здоровья граждан. Кроме того, необходимо срочно разработать механизм правового вмешательства в случаях, когда разрешение на строительство выдаётся на несколько этажей, а в итоге добавляются ещё несколько. Город необходимо развивать, но никто не имеет права строить так, как ему заблагорассудится. Закон един для всех, – заявил градоначальник.

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