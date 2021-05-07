Чебан: Мы продолжим восстанавливать зелёные зоны столицы

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В Кишинёве расположена 21 зелёная зона. Большинство из них были восстановлены и модернизированы на протяжении 2020 года. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По его словам, в других местах работы по благоустройству находятся на стадии завершения. Речь идёт о парках «Ла Извор», «Алунелул», «Долина Роз», мемориальном комплексе «Сыновьям родины – вечная память», аллее на бул. Григоре Виеру, пешеходной аллее на бул. Дачия/ул. Христо Ботева, аллее деятелей искусства на ул. Колумна, сквере у Кафедрального собора, пешеходной аллее на бул. Мирча чел Бэтрын и лесопарке «Бутояш».

Помимо работ по восстановлению парков, аллей и лесопарковых зон, в столице были восстановлены скверы. Многие из них были созданы с нуля на заброшенных, запущенных территориях, где незаконно располагались парковки или старые постройки, – отметил Чебан.

Речь идёт о скверах: «Памятник артистам Дойне и Иону Алдя-Теодорович», «Михай Эминеску», «Гугуцэ», «Мезон», скверы на ул. В. Докучаева, ул. Академией, ул. Киев, ул. Букурией, ул. Ион Пеливан, ул. Матеевич, 111, ул. Гр. Александреску, ул. Ливиу Деляну, бул. Дачия, 1, мемориальный сквер «Шипка», сквер в память жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС, сквер на ул. Парис, ул. Каля Ешилор, 12, ул. Каля Ешилор/Месаджер.

Параллельно проводились работы по модернизации и благоустройству Кишинёвского зоопарка и парка «Дендрарий».

Мы и в этом году продолжим создавать зелёные зоны. Кишинёвцы заслуживают отдыха в благоустроенных столичных парках и скверах, – подчеркнул генпримар.

Всего в столице насчитывается 6 парков, 4 общественных сада и 11 лесопарков.

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