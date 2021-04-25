Чебан: Мы продолжим инвестировать в модернизацию парков и скверов столицы

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан вместе с гостями из Румынии, прибывшими в Кишинёв с рабочим визитом, посетил ряд объектов в городе. По словам градоначальника, коллеги из соседней страны высоко оценили работы, проведенные до нынешнего этапа в парке «Алунелул».

Проект реализуется совместно с шестым сектором Бухареста, примаром которого ранее был сенатор Габриэль Муту. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству, в том числе посредством подписания соглашений о побратимстве между секторами ряда городов Румынии, – заметил Чебан.

Также они посетили парк «Ла Извор» в секторе Буюканы, где в прошлом году были начаты масштабные реабилитационные работы.

– Сегодня я поприветствовал ребят, которые участвуют в открытом чемпионате под открытым небом по TAEKWON-DO. Подобные мероприятия будут организовываться на новом стадионе, построенном в парке, а также в других восстановленных зеленых зонах города, и мы прилагаем все усилия для этого, – написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.

Генпримар Кишинёва добавил, что муниципалитет продолжит инвестировать в модернизацию парков и скверов столицы, в том числе в создание спортивной инфраструктуры, чтобы все жители города могли заниматься спортом на открытом воздухе.

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