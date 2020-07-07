Чебан: Мы продолжим борьбу с незаконным размещением киосков в Кишиневе

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Проект Концепции уличной торговли на территории муниципия Кишинев был представлен на рассмотрение и утверждение Муниципальному совету Кишинева. Об этом рассказал генеральный примар Ион Чебан.

Как отметил градоначальник, на основе новой концепции было предложено утвердить Регламент проведения конкурсов на получение мест для размещения уличных торговых точек, чтобы к концу сентября муниципалитет смог провести тендеры на право осуществления уличной торговли в Кишиневе.

– Мы продолжим борьбу с незаконным размещением киосков в общественных местах. И я не хочу, чтобы представителей муниципалитета – преторов, вице-примаров и других чиновников – обвиняли в протекционизме и кумовстве, – подчеркнул Чебан.

Генпримар попросил также чиновников представить и обнародовать обновленную информацию о количестве киосков, эвакуированных с улиц за последние полгода. Исключение составляют киоски, установленные на теплый период года для продажи безалкогольных напитков, кофе и мороженого.

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