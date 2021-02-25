Чебан: Мы пристально следим за качеством питания школьников в Кишиневе

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В примарии Кишинёва была проведена встреча с руководителями школьных комбинатов, экономическими агентами и представителями Главного управления образования, молодежи и спорта, а также руководителями отделов этого управления в секторах. Об этом рассказал генпримар Ион Чебан.

Он отметил, что в ходе встречи обсуждались меры по улучшению процесса питания школьников в муниципии.

– Важно и далее соблюдать строгие правила организации горячего питания детей в образовательных учреждениях города, чтобы не допускать ситуаций, подобных тем, которые возникали в последнее время. Многие директора учебных заведений публикуют ежедневное меню, в том числе и на сайтах этих учреждений, – отметил градоначальник.

В ходе заседания были затронуты и другие темы, такие как предоставление школьными комбинатами качественного питания; обеспечение меню в соответствии с типовым меню и его отображение с соблюдением дневных финансовых норм, в соответствии с естественными нормами, в зависимости от возраста детей; исключение сбора денег на платный обед и другие.

Также продолжает работу созданная по просьбе генпримара рабочая группа. Она произвольно выбирает школы и проверяет в них качество и количество еды, соблюдение единого 10-дневного типового меню, соответствие физиологической нормы потребления для каждого ребенка, правильность ценообразования на закупаемую продукцию, соблюдение рекомендаций по работе пищевого блока в связи с COVID-19 и другое.

По окончании проверок рабочая группа представит градоначальнику отчет, а все инциденты будут обнародованы.

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