Чебан: Мы прилагаем все усилия, чтобы улица Иона Крянгэ открылась 1 сентября

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Максимум усилий прилагает муниципалитет, чтобы 1 сентября открылась проезжая часть улицы Иона Крянгэ. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что работы по обустройству тротуаров, парковок и прилегающей территории будут проводиться постепенно.

Также будут отремонтированы въезды во дворы жилых домов, обустроены остановки и нанесена временная дорожная разметка.

Нам удалось проделать огромный объём работ всего за 5 месяцев. Это рекордные сроки, потому как раньше небольшие улицы ремонтировались 3 года. Я призвал руководителей управлений объединить усилия и работать вместе, – сказал Чебан.

Все неавторизованные постройки и киоски возле бывшего кинотеатра «Флакэра» подлежат эвакуации для очистки тротуаров. Также после ремонта будет открыт подземный переход.

Глава муниципия добавил, что в настоящее время завершается ремонт улицы Белинского, но по просьбе горожан будет отремонтирован участок улиц Некулче – Пеливан. Работы запланированы на следующий год.

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