Чебан: Мы пригласим молодых архитекторов к сотрудничеству по проекту возрождения реки Бык

0

Выставка работ «Город и река» из цикла «Самобытность Кишинева» прошла в Национальном музее изобразительного искусства Молдовы. В мероприятии накануне вечером приняли участие генеральный примар столицы Ион Чебан и представители примарии.

В ходе мероприятия были представлены 10 работ студентов Технического университета Молдовы, которые приняли участие в семинаре по архитектуре и урбанистике «Город и река» в 2019 году с целью ознакомления с проблемой реки Бык. В этих работах представлены различные видения восстановления реки Бык и прилегающей к ней городской зоны, регенерации городской территории для восстановления ее значения, а также расположения общественных зданий, таких как примария Кишинева, медиатека, бизнес-центр.

– Эти работы мы выставим в примарии. Кроме того, мы намерены пригласить молодых архитекторов к сотрудничеству с муниципалитетом по проекту обустройства и возрождения реки Бык, над которым мы сейчас работаем. Мы хотим, чтобы река Бык стала новым центром городского развития и досуга жителей, – отметил Чебан.

По словам градоначальника, речь идет об очистке и расширении русла реки Бык, ремонте автомобильных мостов, благоустройстве зеленых насаждений и использовании промышленных зон вокруг реки, которые сейчас находятся в запущенном состоянии.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.