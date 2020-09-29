Чебан: Мы поддерживаем эвакуацию с улиц столицы неправильно припаркованных автомобилей (ФОТО)

0

Глава муниципия Ион Чебан выступил в поддержку полиции. Так, теперь автомобиль, припаркованный в неположенном месте, может оказаться сначала на эвакуаторе, а затем – на штрафстоянке.

Примар отметил, что процесс изъятия, транспортировки, хранения и возврата транспортного средства осуществляется в строгом соответствии с законодательством. Одновременно Чебан призвал ускорить работу над концепцией и процессом обустройства автомобильных парковок в столице.

Он также рассказал, что в настоящее время примария разрабатывает электронную карту платных стоянок, которые в настоящее время находятся в частном управлении. На этой платформе будут размещены улицы, на которых разрешено парковать автомобили на проезжей части.

В то же время Главное управление общественного транспорта и путей сообщения совместно с Национальным инспекторатом общественной безопасности ГИП работают над оценкой улиц в центральной зоне на предмет запуска пилотного проекта по систематизации парковок. Параллельно анализируется концепция реорганизации дорожного движения на улицах в центре города.

Там, где сейчас три полосы движения, мы обустроим две для движения и одну для парковки, а там, где две полосы, – одна обязательно будет для парковки. Мы координируем свои действия с полицией и специалистами в сфере дорожного движения. Я неоднократно сталкивался с серьёзными нарушениями правил парковки. Каждый раз я уведомлял об этом соответствующие органы и буду продолжать это делать, – подчеркнул генпримар.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.