Чебан: Мы планируем ежегодно проводить работы по очистке русла реки Бык (ВИДЕО)

0

Генеральный примар Ион Чебан осмотрел участок реки Бык, где завершаются работы по очистке. По словам градоначальника, эта зона выглядит совершенно иначе по сравнению с тем, что было здесь несколько месяцев назад.

Река ожила, там появились птицы. В настоящее время ведутся работы на втором участке – от улицы Петру Рареш до улицы Михай Витязул. Они выполнены на 80%, – отметил Чебан.

По словам генпримара, с начала проведения работ профильными муниципальными службами вывезено более 35 тысяч тонн ила. Также для увеличения потока воды русло реки до моста на улице Измаил очистили от упавших деревьев, веток, покрышек и другого мусора.

Отныне мы будем ежегодно проводить работы на реке Бык, чтобы сделать эту зону более функциональной и более привлекательной в эстетическом плане, – подчеркнул градоначальник.

Крайний срок завершения работ по очистке русла реки Бык – 10 сентября. Стоимость проекта составляет около 3,5 млн леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.