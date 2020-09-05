Чебан: Мы планируем ежегодно проводить работы по очистке русла реки Бык (ВИДЕО)

Чебан: Мы планируем ежегодно проводить работы по очистке русла реки Бык (ВИДЕО)

Генеральный примар Ион Чебан осмотрел участок реки Бык, где завершаются работы по очистке. По словам градоначальника, эта зона выглядит совершенно иначе по сравнению с тем, что было здесь несколько месяцев назад.

Река ожила, там появились птицы. В настоящее время ведутся работы на втором участке – от улицы Петру Рареш до улицы Михай Витязул. Они выполнены на 80%, – отметил Чебан.

По словам генпримара, с начала проведения работ профильными муниципальными службами вывезено более 35 тысяч тонн ила. Также для увеличения потока воды русло реки до моста на улице Измаил очистили от упавших деревьев, веток, покрышек и другого мусора.

Отныне мы будем ежегодно проводить работы на реке Бык, чтобы сделать эту зону более функциональной и более привлекательной в эстетическом плане, – подчеркнул градоначальник.

Крайний срок завершения работ по очистке русла реки Бык – 10 сентября. Стоимость проекта составляет около 3,5 млн леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md