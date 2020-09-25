Чебан: Мы окажем посильную помощь в восстановлении Национальной филармонии (ФОТО)

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Сегодня утром Ион Чебан вместе с Игорем Додоном и Ионом Кику посетил Национальную филармонию имени Сергея Лункевича, в которой накануне случился пожар.

Градоначальник отметил, что примария была рядом с пожарными, а ответственные лица при помощи представителей HORECA обеспечивали едой и питьевой водой всех, кто тушил огонь. Специалисты ГИЧС работают тут до сих пор: они устраняют последствия возгорания и дым, который ещё присутствует.

Это печальное зрелище: обрушившийся потолок, разрушенные стены и пол, слёзы и боль в глазах сотрудников. Правительство откроет счёт для сбора средств, и я призываю всех граждан по возможности помочь. Для артистов будет найден зал для продолжения деятельности. Для Республики Молдова это историческое учреждение, и мы окажем посильную помощь в его восстановлении, – заверил генпримар.

Пожар в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича случился накануне, 24 сентября, в первой половине дня. Локализовать пламя удалось лишь в 16:20. У здания рухнула крыша. По предварительным данным Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, от пожара пострадало около 3 500 м² поверхности. Причина возгорания будет установлена специалистами.

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