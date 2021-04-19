Чебан: Мы обнародуем имена всех причастных к незаконной продаже имущества Кишинёва

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан попросил составить список лиц, виновныx в беспорядочной выдаче в последние годы разрешительных документов в строительстве, торговле и других сферах.

Он отметил, что муниципалитет предаст гласности имена причастных к этому людей, в том числе муниципальных советников, которые незаконно отчуждали участки и продавали всё, что могли продать, «из-под стола».

– Во время субботней проверки в секторе Буюканы я обнаружил зелёные зоны и дворы, проданные под строительство многоэтажных домов, парикмахерских и ресторанов, магазинов и офисов. На тротуарах построили всевозможные торговые точки. Парковок больше нет, и их даже негде обустроить. Более того, люди подстраховались документами на долгие годы. Некоторые имеют право аренды до 2049 года, – возмутился Ион Чебан.

Он также обратил внимание, что рядом с рынком у кинотеатра “Флакэра” повсюду торгуют, а при этом на самом рынке более 100 свободных мест, и поручил претору обеспечить переход на них всех, кто работает легально.

– Попросил юристов проверить законность всех построек в этой зоне, посмотреть, где мы можем навести порядок, а где муниципалитет не может ничего вернуть. В этот процесс должны включиться и преторы. Раньше в этой сфере творился полный хаос, но мы не станем мириться с таким положением дел, – подчеркнул он.

Ион Чебан заверил, что муниципалитет продолжит возвращать в собственность муниципия строения, в особенности школы, детские сады, зелёные зоны и исторические здания.

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