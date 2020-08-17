Чебан: Мы обеспечим все условия для возвращения детей в учебные заведения 1 сентября

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Столичная примария продолжает активную подготовку всех детсадов, школ и лицеев к новому учебному году, который будет особенным из-за пандемии COVID-19.

Так, генпримар Ион Чебан рассказал, что уже утверждены и разосланы директорам детских садов специальные инструкции по подготовке к открытию и возобновлению деятельности дошкольных образовательных учреждений. На текущей неделе по детским садам будут распространять информационные буклеты для учителей и родителей.

Дети будут находиться в детском саду 7 часов в день, их будут кормить 4 раза в день. В каждом саду будет разработан график прихода и ухода детей. С сегодняшнего дня в Кишинёве будут проводиться онлайн-тренинги для медсестер государственных детских садов по мерам предотвращения заражения, а также по защите и обеспечению безопасности детей. Также школы и лицеи должны до 20 августа опубликовать расписание и модель своей работы, выбрав из тех 7-ми, что были предложены ранее, – заявил Чебан.

Кроме того, по его словам, примария дополнительно выделила 126 детским садам Кишинёва более 6 миллионов леев, а 148 школам и лицеям – более 8 миллионов леев. Эти средства пойдут на закупку средств защиты и дезинфицирующих средств.

Все отчёты о расходовании денег будут обнародованы. Мы обеспечим все необходимые условия для возвращения детей в учебные заведения 1 сентября. Всё зависит от наших совместных действий, – отметил градоначальник.



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