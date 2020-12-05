Чебан: Мы не примем работы по нанесению дорожной разметки на Албишоаре

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Генеральный примар Ион Чебан разочарован качеством недавно нанесенной разметки на улице Албишоара. Об этом он сообщил после того, как проинспектировал улицу.

– Я осмотрел сегодня улицу Албишоара и был разочарован. Качество работ оставляет желать лучшего. На некоторых участках дороги, а именно на пешеходных переходах, разметка стёрта, хотя компания, выполнявшая работы, меня заверяла, что краска хорошего качества, – отметил Чебан.

Градоначальник подчеркнул, что кампания–подрядчик дает гарантию на работы – один год.

– Мы потребуем переделать работу на проблемных участках или экономический агент нанесет новую дорожную разметку весной 2021 года, – сказал Ион Чебан.

В настоящее время на улице Албишоара асфальтируют тротуар длиной около 700 м. По словам специалистов, температура позволяет осуществлять такие виды работ.

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