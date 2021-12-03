Чебан: Мы намерены продолжить развитие пригородов и в следующем году

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За последние два года в пригородных населённых пунктах Кишинёва совместными усилиями муниципалитета и местных примарий были реализованы сотни проектов. Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар Ион Чебан, подчеркнув, что развитие и модернизация пригородов продолжатся и в следующем году.

По словам градоначальника, приоритетными проектами по-прежнему остаются ремонт школ и детских садов, ремонт социальных институтов, подключение к газу, воде и канализации, уличное освещение, проекты по обустройству, создание спортивных и детских площадок, ремонт тротуаров. Муниципалитет ставит акцент на доставку нового транспорта, создание новых маршрутов, а также ремонт подъездных путей и дорог в населённых пунктах.

– Мы знаем, чего хотят люди. Это пожелания жителей и основные потребности каждого населённого пункта. На 2022 год также запланированы десятки проектов по каждому населенному пункту. Бюджет на следующий год я обсуждал с каждым примаром отдельно. Мы ввели все заявки и учли все предложения, – отметил генпримар.

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