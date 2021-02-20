Чебан: Мы намерены перенять опыт Чехии и других стран ЕС в сфере управления дорожным движением

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан пообщался с экспертами в области планирования транспортных систем и умных городских технологий из компании Smart Plan из Чехии.

На встрече была представлена ​​Стратегия развития транспорта и мобильности для Кишинёва. Документ предполагает выявление проблем и предложение решений в области управления движением транспорта и альтернативного транспорта. Он разрабатывался в период с июня 2020 года по февраль 2021 года по запросу примарии Кишинёва при финансовой поддержке ПРООН/Green Sity Lab.

Цели стратегии – обеспечение горожан транспортом и доступом по основным направлениям и к основным услугам, повышение безопасности дорожного движения, уменьшение шума и загрязнения воздуха, снижение уровня выбросов парниковых газов и потребления энергии и др.

Этот документ поможет примарии Кишинёва перенять опыт Чехии и других стран Европейского Союза в области планирования городской мобильности и управления дорожным движением, что, в свою очередь, обеспечит лучшие транспортные условия и повысит качество жизни в Кишинёве, – отметил градоначальник.

Окончательный документ будет представлен в ближайшее время и будет опубликован для общественных консультаций. Будет инициирована серия обсуждений со всеми заинтересованными сторонами.

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