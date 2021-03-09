Чебан: Мы намерены наладить сотрудничество с различными советами и муниципалитетами в Брашове

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан ведет беседы с примарами, советами и потенциальными партнёрами из Румынии. Об этом градоначальник сказал сегодня утром в ходе оперативного онлайн-заседания примарии Кишинева.

На данный момент Ион Чебан находится с рабочим визитом в Брашове. Он выразил надежду н то, что все многочисленные встречи в Румынии принесут хорошие плоды для развития Кишинева.

– Ранее у меня состоялись встречи в Бухаресте. В дальнейшем мы намерены наладить партнерство с примарами городов Бузэу, Сучава, Яссы, Хунедоара, а также других населенных пунктов. Мы собираемся заключить многосторонние соглашения о сотрудничестве, а также о двустороннем сотрудничестве с другими населенными пунктами. В ближайшее время мы будем принимать делегации из Румынии для обмена опытом, – сказал примар Кишинева.

Ион Чебан отметил, что сейчас у муниципалитета много совместных проектов с городами Румынии. Сегодня же в Брашове он обсудит возможное сотрудничество с уездным советом.

– Вместе с коллегами из Управления транспорта и из Городского автобусного парка мы изучим новый транспорт Брашова. Также у нас состоятся беседы с коллегами из примарии Рышнов, которой удалось хорошо развить туристический потенциал, – рассказал генпримар Кишинева.

Напомним, ранее Ион Чебан рассказал об итогах визита в Бухарест. Так, по его словам, в румынской столице состоялись продуктивные встречи с представителями Ассоциации муниципалитетов Румынии, Международной ассоциации City Managerilor и Ассоциации City Managerilor из Румынии, а также с другими лицами.

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