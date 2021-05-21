Чебан: Мы хотим сдать в эксплуатацию улицу Крянгэ осенью нынешнего года

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Согласно контракту, работы по ремонту улицы Иона Крянгэ должны завершиться в марте 2022 года, но примария старается ускорить этот процесс. Об этом заявил генпримар Кишинёва Ион Чебан в ходе передачи Acces direct на канале NTV Moldova. Он отметил, что цель муниципалитета – сдать улицу Крянгэ в эксплуатацию не позднее октября нынешнего года.

Работы ведутся большим количеством бригад, весь процесс отслеживается ежедневно. Также осуществляется тщательный контроль за качеством работ. Возникла небольшая проблема с подземными сетями на одном из участков, и сейчас специалисты работают над ее решением. Надеюсь, что дождливая погода прекратится и мы сможем работать активнее, – отметил градоначальник.

Также по личному настоянию примара на отрезке от улицы Белинского до улицы Алба-Юлия были изменены первоначальные планы по ремонту, и к середине июня планируется открыть этот участок для движения автомобилей. Ион Чебан попросил у кишиневцев прощения за неудобства, связанные с ремонтом улицы Крянгэ, но отметил, что иначе не получится привести её в порядок.

Я живу на Буюканах, и каждый день утром и вечером попадаю в ту же ситуацию, как и остальные кишиневцы. Мы делаем всё, что от нас зависит, – сказал градоначальник.

Ремонт улицы Иона Крянгэ начался в ноябре прошлого года.

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