Чебан: Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее сдать в эксплуатацию улицу Иона Крянгэ

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Ремонт улицы Иона Крянгэ продолжается. Как рассказал генпримар Кишинева Ион Чебан, уже уложен базовый слой асфальта от улицы Е. Кока до улицы Алба-Юлия.

– Далее будут выполнены подъем канализационных люков и обустройство дополнительных приемников. После этого планируется произвести укладку слоя износа и нанесение дорожной разметки, – сообщил Чебан.

В настоящее время работы ведутся от улицы E. Кока до улицы Каля Ешилор. Выполняются смена сетей и укладка базового слоя асфальта возле Университета им. И. Крянгэ.

На следующей неделе, по словам градоначальника, будут проводиться работы на кольцевой развязке у улицы Каля Ешилор. Там будет снят старый асфальт и уложено новое основание. Ранее были выполнены работы по замене бордюров.

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