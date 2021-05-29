Чебан: Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее сдать в эксплуатацию улицу Иона Крянгэ

Чебан: Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее сдать в эксплуатацию улицу Иона Крянгэ

Ремонт улицы Иона Крянгэ продолжается. Как рассказал генпримар Кишинева Ион Чебан, уже уложен базовый слой асфальта от улицы Е. Кока до улицы Алба-Юлия.

– Далее будут выполнены подъем канализационных люков и обустройство дополнительных приемников. После этого планируется произвести укладку слоя износа и нанесение дорожной разметки, – сообщил Чебан.

В настоящее время работы ведутся от улицы E. Кока до улицы Каля Ешилор. Выполняются смена сетей и укладка базового слоя асфальта возле Университета им. И. Крянгэ.

На следующей неделе, по словам градоначальника, будут проводиться работы на кольцевой развязке у улицы Каля Ешилор. Там будет снят старый асфальт и уложено новое основание. Ранее были выполнены работы по замене бордюров.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md