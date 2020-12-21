Чебан – мунсоветникам: Если не утвердим бюджет на 2021 год по новой формуле, рискуем потерять город

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На этой неделе продолжатся обсуждения и консультации по проектам бюджета и налоговой политики. Об этом генеральный примар Ион Чебан заявил на сегодняшнем заседании муниципальных служб.

– Хочу, чтобы все понимали: экономисты отметили, что, если мы не перейдем к новой формуле реализации проектов и утверждения бюджета, мы рискуем потерять город и упустить шанс стать современной столицей. Это понимают все, но многие думают о своих интересах и о политике. Заявляю со всей ответственностью: если у нас не будет бюджета по новой предложенной формуле, то в следующем году у нас не будет ни одного инфраструктурного проекта. Потому что если муниципалитет не определит сегодня дополнительные источники покрытия расходов, то средств хватит только на оплату счетов, социальные выплаты и заработную плату. Любой проект требует финансовых ресурсов, – подчеркнул Ион Чебан.

Глава столицы отметил, что, в противном случае, у людей не будет инфраструктуры, транспорта, отремонтированных дворов и тротуаров.

– Я не разделяю бюджет между людьми, секторами и пригородами – теми, кто заслуживает его больше. Все заслуживают, и для этого нам нужно объединить усилия и сдвинуть всё с мертвой точки. Спросите у людей, уважаемые советники, нравится ли им ходить по новым тротуарам, гулять в парках, ездить по отремонтированной улице Албишоара, иметь современное освещение, как на улице Каля Орхеюлуй? Текущий год – это только начало, и люди поняли, что это возможно, – подытожил генпримар.

Напомним, что в проекте бюджета на 2021 год предусмотрены поступления в размере 4,66 млрд. леев и расходы в размере 5,95 млрд. леев. Дефицит бюджета составит 1,28 млрд. леев.

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