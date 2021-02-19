Чебан: Муниципальные больницы оснащены всем для борьбы с COVID-19, но не хватает мест для больных

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан обсудил с руководителями муниципальных больниц текущую ситуацию с COVID-19.

Градоначальник заверил, что муниципальные медицинские учреждения обеспечены оборудованием, лекарствами и противовирусными препаратами. Однако серьёзной проблемой является нехватка свободных мест при росте числа инфицированных.

Мы работаем, каждый день принимаем меры, задействуем новые помещения. На прошлой неделе во фтизиопневмологической больнице был активирован новый блок, а в Центре COVID-19 на Moldexpo места задействуются постепенно, и для пациентов с коронавирусом можно организовать до 300 дополнительных коек. Сейчас мы думаем над тем, чтобы открыть и другие отделения, изучаем другие места для обустройства по соответствующему профилю, – рассказал Чебан.

Генпримар отметил, что невозможно подключить все больницы к лечению пациентов с коронавирусом, однако заверил, что власти столицы продолжат искать решения этой проблемы.

Всего на сегодняшний день во всех стратегических муниципальных больницах, где лечатся пациенты с COVID-19, а также в Центре COVID-19 на Moldexpo есть 1 400 мест для взрослых и 164 места для детей.

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