Чебан: Муниципальная недвижимость в центре Кишинёва сдается в аренду за 25,81 лея/м²

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Сегодня в муниципальном совете столицы будет рассмотрен Регламент об управлении зданиями, сооружениями и помещениями нежилого назначения, являющимися собственностью муниципия (в новой редакции).

По словам генпримара Иона Чебана, принятие данного документа необходимо для наведения порядка в том, что касается сдачи в аренду недвижимости, принадлежащей примарии, так как на протяжении многих лет она сдаётся слишком дёшево.

В ведении Главного управления экономики, торговли и туризма находится 821 договор на аренду помещений нежилого назначения площадью 408,7 тыс. м², в том числе 322 тыс. м² (около 78%) представляют собой площади, переданные в безвозмездное пользование. Исходя из расчётов суммы арендной платы за месяц, стоимость аренды 1 м² помещений, являющихся собственностью муниципия, составляет 25,81 лея, – уточнил градоначальник.

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