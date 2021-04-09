Чебан: Муниципалитету возвращены помещения площадью 1730 м2

0

Помещения площадью 1730 квадратных метров, расположенные на четырех этажах в здании в центре города, были возвращены муниципалитету.

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, юристы примарии вместе с судебным приставом предприняли все законные действия, чтобы вернуть помещения по адресу улице Армянская, 45а, которые ранее были присвоены некоторыми лицами при помощи различных мошеннических схем.

– Таким образом, в результате предпринятых действий лица, незаконно занимавшие данные помещения и не заплатившие за это ни единого лея в муниципальный бюджет, покинули их. Теперь примария сможет реализовать свои права как собственник, – отметил Чебан.

Градоначальник также уточнил, что в последнее время в собственность муниципия был возвращён ряд участков и помещений, ранее отчужденных посредством различных схем.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.