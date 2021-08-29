Чебан: Муниципалитет выделит 3 миллиона леев на бесплатное тестирование учителей в Кишинёве

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Генеральный примар Ион Чебан юридически обосновал своё решение разрешить сотрудникам образовательных учреждений заниматься своей деятельностью без принуждения их к вакцинации или прохождению тестов на COVID-19.

В соответствии с полномочиями, делегированными территориальным структурам, Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью Кишинёва может самостоятельно принимать решения о мерах общественного здоровья в зависимости от эпидемиологических показателей. Закон 136/2016 «О статусе мун. Кишинёв» гласит, что – генеральный примар в качестве председателя Комиссии имеет право принимать меры по предотвращению эпидемий вместе с центральными органами публичного управления. Эти положения нормативной базы также относятся к случаю с учителями: а именно, в муниципии самый высокий уровень вакцинации – более 73%, что позволяет школам муниципия работать в безопасной среде, – заявил Чебан.

При этом глава столицы подчеркнул, что действия государства по принуждению сотрудников системы образования делать тесты на коронавирус каждые две недели демонстрируют лишь бессилие и беспомощность.

Что вы сделали для этого, чтобы просить, кроме того, что возложили на плечи директоров учреждений преследование невакцинированных сотрудников? Государство смеётся над учителями и сотрудниками, заставляя их делать тесты за свой счёт. Оно оказалось беспомощным, не способным прийти на помощь тем, кто находится на передовой с первого дня пандемии – учителям и врачам, – сказал генпримар.

Ион Чебан также добавил, что муниципалитет выделит 3 миллиона леев на бесплатное тестирование учителей в Кишинёве.

Что касается учителей и вспомогательного персонала в муниципии Кишинёв, они вернутся к работе 1 сентября. Если министерство и правительство этого хотят и не в состоянии что-то сделать, учителя в столице при необходимости будут делать тесты бесплатно. Для этих целей я распорядился выделить 3 миллиона леев. Повторяю, зарплата у этих людей в десятки раз ниже, чем у министра, депутата или премьер-министра, – подчеркнул Ион Чебан.

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