Чебан: Муниципалитет выделит 3 миллиона леев на бесплатное тестирование учителей в Кишинёве

Генеральный примар Ион Чебан юридически обосновал своё решение разрешить сотрудникам образовательных учреждений заниматься своей деятельностью без принуждения их к вакцинации или прохождению тестов на COVID-19.
В соответствии с полномочиями, делегированными территориальным структурам, Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью Кишинёва может самостоятельно принимать решения о мерах общественного здоровья в зависимости от эпидемиологических показателей. Закон 136/2016 «О статусе мун. Кишинёв» гласит, что – генеральный примар в качестве председателя Комиссии имеет право принимать меры по предотвращению эпидемий вместе с центральными органами публичного управления. Эти положения нормативной базы также относятся к случаю с учителями: а именно, в муниципии самый высокий уровень вакцинации – более 73%, что позволяет школам муниципия работать в безопасной среде, – заявил Чебан.
При этом глава столицы подчеркнул, что действия государства по принуждению сотрудников системы образования делать тесты на коронавирус каждые две недели демонстрируют лишь бессилие и беспомощность.
Что вы сделали для этого, чтобы просить, кроме того, что возложили на плечи директоров учреждений преследование невакцинированных сотрудников? Государство смеётся над учителями и сотрудниками, заставляя их делать тесты за свой счёт. Оно оказалось беспомощным, не способным прийти на помощь тем, кто находится на передовой с первого дня пандемии – учителям и врачам, – сказал генпримар.
Ион Чебан также добавил, что муниципалитет выделит 3 миллиона леев на бесплатное тестирование учителей в Кишинёве.
Что касается учителей и вспомогательного персонала в муниципии Кишинёв, они вернутся к работе 1 сентября. Если министерство и правительство этого хотят и не в состоянии что-то сделать, учителя в столице при необходимости будут делать тесты бесплатно. Для этих целей я распорядился выделить 3 миллиона леев. Повторяю, зарплата у этих людей в десятки раз ниже, чем у министра, депутата или премьер-министра, – подчеркнул Ион Чебан.
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Не надо мэру было туда лезть.Не могут объктивно вакцинироваться 0,05%.А остальные что?У них 5G в голове или хотят работать только удаленно.У нас крыши текут и падают на головы прохожим.Их 50 лет капитально не ремонтировали.С вашего Дирекция комуналэ локативэ одни отписки идут.ЖЭУ-18 на их требования, где они просили представить дома для срочного капремонта крыш им список из 4-х домов представил ,а Дирекция комуналэ локативэ опять ничего не делают.Который год НИЧЕГО. Опять отсылают отписки с лекциями жильцам.Денег нет.А на совершенно ненужное тестирование учителей с 5G в голове есть?Мы устали от политики.Хотим ,чтобы выполнили капремонт крыши, а не отмывали на него деньги.Это и есть забота мэра о городе и людях.Не нужна политика.
Bravo, Primar de Chişinău! Respect! Bine că actuala conducere a mărit de 2 ori numărul angajaţilor din ministere, care tot vor primi bani din buget, dar pe profesori îi întreba de ce sa le plateasca testele. Nu trebuie să ne plateasca nimeni! În fiecare luna, timp de zeci de ani achităm asigurarea medicală, dar folos din poliţă zero!