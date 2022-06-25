Чебан – молодежи: Узнавайте новое и развивайтесь – станьте волонтерами Муниципального молодежного центра!

0

Примария Кишинева и лично примар Ион Чебан приглашают молодых людей стать волонтерами в открытом на днях на Буюканах Муниципальном молодежном центре.

– В качестве волонтера ты получишь много преимуществ: отточишь свои навыки в выбранной области, получишь новые знания, будешь работать с лучшей командой волонтеров, получишь международно-признанный электронный бейдж и волонтерскую карту, – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

По его словам, самым большим преимуществом является то, что молодые люди смогут работать волонтерами и развиваться в различных областях, таких как коммуникации, человеческие ресурсы, планирование или создание команды – как в Муниципальном молодежном центре сектора Буюканы, так и в других филиалах.

Желающим стать волонтером необходимо заполнить форму https://forms.gle/JK3CMVVbzTeTWt179. Крайний срок регистрации – 1 июля.

Напомним, открытие Муниципального молодежного центра в секторе Буюканы состоялось 23 июня. Центр расположен в парке “Ла Извор” по адресу улица Гидигич, 3.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.