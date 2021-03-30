Чебан: Многие жители пригородов думают, что примария Кишинёва ничего для них не делает. Это неправильно

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В проекты для пригородов муниципалитет вложил миллионы леев, и в прошлом году было выделено около 100 миллионов леев. Но при этом многие жители этих населенных пунктов считают, что примария Кишинёва ничего не делает для них. Об этом в ходе оперативного заседания глав муниципальных служб заявил Ион Чебан. Он отметил, что эту ситуацию необходимо исправить.

– Часто, посещая пригородные населенные пункты, я слышал разговоры о том, что мы ничего не сделали. Люди понятия не имеют, что водопровод, канализация, ремонт школы, детсада и другие работы выполнены за счет муниципалитета. Жители пригородов должны это знать, – сказал он.

В связи с этим Ион Чебан попросил, чтобы на каждом проекте, выполненном с 2018 года, были сделаны и размещены надписи о том, что он осуществлён на средства муниципия. Также он потребовал, чтобы на каждом объекте, где начинаются работы, устанавливались камеры видеонаблюдения для контроля за всем процессом в реальном времени.

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