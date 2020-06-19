Чебан: Многие строительные компании сегодня добровольно участвуют в проектах для Кишинева

0

Несмотря на очень непростые отношения примарии Кишинева со строительными компаниями, сегодня многие проекты в столице осуществляются при их поддержке. Об этом в ходе передачи ACCES DIRECT на телеканале NTV Moldova заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан, коснувшись проблемы разрушения дорог грузовыми машинами при строительстве.

Он отметил, что в норме такие аспекты, как обязательное восстановление за счет застройщика дорог, поврежденных тяжелыми машинами в процессе осуществления работ, должны оговариваться еще на этапе выдачи разрешительной документации, однако до сих пор такое не практиковалось.

– Но сегодня они добровольно за свой счет ремонтируют дороги, поврежденные их машинами. К примеру, строительные компании проводят работы в сквере “Букурией”, на пешеходных аллеях, в парках, тем самым, образно выражаясь, искупая свою вину. Мы не обязываем их это делать, мы стараемся привить социальную ответственность по отношению к городу. И так должно быть во всех сферах, – заявил Чебан.

Генпримар особо подчеркнул при этом, что он никогда не лоббировал ни одной строительной компании и не намерен этого делать в дальнейшем.

– Я хочу, чтобы строительство в Кишиневе велось согласно закону, и я уверен, что нам удастся этого добиться, – заявил он.

Ион Чебан также уточнил, что с момента его вступления на пост генерального примара Кишинева в столице не было выдано ни одного разрешения на строительство, в котором были бы какие-либо отклонения от законодательных норм.

Напомним, ранее генпримар сообщал, что прием заявок на получение разрешений на строительство в Кишиневе теперь производится онлайн, так как минимизация человеческого фактора способствует борьбе с коррупцией.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.