Чебан – Минздраву: Где эти лаборатории, в которых делают ПЦР-тесты за 300 леев?

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Генеральный примар Ион Чебан возмущен тем, что граждане сдают ПЦР-тесты на COVID-19 в частных лабораториях за 800 леев, в то время как министерство здравоохранения утверждает, что есть лаборатории, где их делают за 300 леев.

– Мой последний вопрос к министерству – объясните всем, медицинским работникам, и в первую очередь пациентам, – где, в каких лабораториях можно сделать ПЦР-тесты на коронавирус по цене 300 леев? Мы не знаем. Людям до сих пор приходится вытаскивать из карманов по 800 леев и платить в частных лабораториях. Где государственные лаборатории в Кишинёве, которые делают такие анализы за 300 леев? – спросил генпримар на сегодняшнем заседании глав муниципальных служб.

Напомним, ранее примария Кишинёва закупила экспресс-тесты на COVID-19 для тестирования учителей по цене 17 леев за штуку.

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