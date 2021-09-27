Чебан – министру культуры: Педагоги и актёры ценнее чиновников, проявите к ним уважение

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Генеральный примар Кишинёва возмущён заявлениями министра культуры относительно театров. Ион Чебан призвал Серджиу Продана высказываться уважительно и отметил, что никто не заслуживает такого отношения.

Заявление было сделано градоначальником в понедельник во время оперативного заседания глав муниципальных служб.

– Вы не следите за проведением концертов с участием десятков тысяч человек, и при этом издеваетесь над актёрами и педагогами. Продемонстрируйте хоть капельку уважения к этим людям, которые выстояли в нынешние непростые времена, выдержали ваши порой противоречивые решения. Все эти люди вносят свой вклад в полном объёме, больше, чем министры или чиновники, работая за маленькую зарплату и на тех драконовских условиях, которые вы устанавливаете на центральном уровне, – сказал Чебан.

Также Ион Чебан уточнил, что муниципалитет активно поддерживает муниципальные театры, в некоторых случаях покрывая 80% годовых расходов заведений.

– Было сказано, что муниципалитет не поддерживает театры. Хочу довести до сведения господина министра, что муниципалитет поддержал в этот период не только муниципальный персонал, но и значительную часть национальных театров, софинансируя различные мероприятия. Театру Satiricus муниципалитет ежегодно выделяет 11,8 миллионов леев, что составляет 80% расходов учреждения. Что касается Guguță – муниципалитет выделил почти 6 миллионов леев, – уточнил примар.

Он также отметил тот факт, что, хотя Национальный театр им. Михая Эминеску поддерживается Министерством культуры, выделенные деньги не намного превышают финансовую помощь, предоставленную муниципалитетом театру Satiricus.

Небольшая параллель – Satiricus финансируется примерно 12 миллионами леев, а для Национального театра им. Михая Эминеску Министерство культуры выделяет примерно 14 миллионов леев. Когда делаете публичные заявления, приходите в театр, разговаривайте с актёрами и режиссёрами, а не предлагайте людям уходить. Ни педагоги, ни актёры не заслуживают такого отношения, – сказал Чебан.

Генпримар также заявил, что уже начаты переговоры с директорами муниципальных театров для поиска решений и оказания необходимой поддержки.

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