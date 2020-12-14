Чебан: Местные налоги скорректировать необходимо, и это понимают даже критики

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Если в Кишинёве не будет изменён подход к местным налогам, то в городе не будет ремонта ни дорог, ни парков, ни зданий, ни дворов, ни крыш, ни лифтов.

Об этом заявил Ион Чебан, отвечая на критику по поводу изменения налогов. Он отметил, что корректировку местных налогов необходимо было сделать уже давно.

Все боялись это делать из-за политики, боялись того, что скажут люди, или того, что их не переизберут. Я не боюсь. Я знаю, что это нужно сделать. И те, кто критикует, знают, что эти корректировки необходимы. Я предлагаю прагматичный подход. Вы можете критиковать или осуждать меня, но это нужно делать, а те, кто ждёт, предпочитают лукавить и манипулировать. При этом мы учли социальный аспект: некоторые категории людей и в дальнейшем будут освобождены от налогов, – подчеркнул генпримар.

По его словам, 100 миллионов леев, которые будут получены в результате корректировки местных налогов, пойдут на ремонт дворов многоквартирных домов и самих жилых зданий.

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