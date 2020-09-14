Чебан: Местная налоговая политика в Кишинёве будет пересмотрена

Чебан: Местная налоговая политика в Кишинёве будет пересмотрена

Начался процесс пересмотра местной налоговой политики в муниципии Кишинёв.

Как отметил Ион Чебан, примария провела дискуссии с румынскими экспертами, при поддержке которых было разработано сравнительное исследование местных налогов и сборов в Болгарии, Румынии и Словакии. Оно послужит основанием для разработки новой налоговой политики.

– Из-за того, что местные налоги в столице не корректировались много лет подряд, муниципальному бюджету был нанесён значительный ущерб. Местные налоги будут скорректированы как минимум до уровня инфляции последних четырёх лет. Кроме того, будут включены и другие, новые налоги, которые не были предусмотрены до сих пор. Также будет пересмотрен налог на недвижимость на следующий год, – рассказал градоначальник.

По его словам, все эти предложения будут вынесены на общественное обсуждение и согласованы с созданной для этих целей рабочей группой, в которую входят специалисты Министерства финансов и Главной государственной налоговой инспекции.

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