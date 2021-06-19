Чебан – медработникам: Мы безмерно ценим ваши усилия и преданность делу

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Генеральный примар Ион Чебан обратился с благодарственной речью к работникам сферы здравоохранения на концерте, посвященном медицинскому персоналу, в преддверии их профессионального праздника.

– Ничто не может описать и передать нашу благодарность и признательность каждому медицинскому работнику. Мы знаем о долгих и изнурительных днях и ночах в период пандемии, когда вы одевались в экипировку и дежурили без перерыва. Это период, когда мы, человечество, осознали, насколько важна ваша работа. Вы рисковали своей жизнью, здоровьем своих семей для того, чтобы спасать людей, – сказал Ион Чебан.

Генпримар принес также соболезнования семьям, родственники которых, будучи медработниками, погибли, борясь с невидимым врагом – COVID 19.

– Я не знаю, достаточно ли организации этого и других мероприятий, чтобы на ваших лицах появилась хоть небольшая улыбка, но я уверен, что ваше самое большое счастье – видеть нас всех здоровыми. Мы с вами и мы безмерно ценим ваши усилия, проделанную вами работу, а также преданность делу, главная цель которого – спасение человеческих жизней. Будьте здоровы, герои наших дней в белых халатах, – подчеркнул глава столицы.

Праздничное мероприятие, посвященное медицинским работникам, было организовано примарией Кишинева.

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