Чебан: “Lumteh” и “Exdrupo” работали по максимуму, чтобы устранить последствия ливня

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Помимо 3 000 поваленных деревьев и сорванных крыш, около 86 опор линий электропередач упало из-за урагана, прошедшего 9 августа.

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, представив отчёт о ликвидации последствий непогоды. По его словам, на данный момент восстановлено 79 опор.

– Также было заменено 2 000 погонных метров воздушного кабеля, обнаружено 79 повреждений сети, поднято 10 000 погонных метров электропроводки, заменено 450 лампочек. Сумма ущерба, нанесённого сетям освещения, оценивается в 1,1 млн леев, – сказал Чебан.

Кроме того, управление “Exdrupo” осуществляло работы по очистке улиц и тротуаров от ила и грязи на бул. Ренаштерий, ул. Узинелор, Мунчештском шоссе, ул. Петриканской, ул. Каля Орхеюлуй, ул. Чевкарь, ул. Флорилор, ул. Димо, бул. Мирча чел Бэтрын, ул. Маноле, ул. Спэтару, ул. Буковиней, ул. М. Драган, ул. Варница, ул. Отоваска, ул. Лунка Быкулуй.

Для этих работ ежедневно было привлечено 26 единиц техники (самосвалы /Камаз/Зил – 14 единиц, бульдозер – 3 единицы, трактор с прицепом – 4 единицы, трактор с щёткой – 2 единицы, грузовик Камаз Hidro – единица, трактор для очистки водоприёмников – единица, пылесосы IVECO – 3 единицы). Около 40 рабочих каждый день трудились на территории.

Сумма ущерба, нанесённого ливнем, оценивается в более чем 20 миллионов леев. В связи с этим генпримар обратился к МСК с просьбой выделить эти средства в резервный фонд, чтобы иметь источники для осуществления необходимых работ.

– Непогода навредила секторам Рышкановка и Чеканы, причинив значительный ущерб: упавшие деревья и опоры, сорванные крыши, разрушенные детские и спортивные площадки, затопленные балконы и квартиры, повреждённые электрические сети, а также другой материальный ущерб. Количество выпавших осадков на Рышкановке превысило 80 мм/м2, а на Чеканах – 16 мм/м2, в других секторах – менее 3 мм, – подчеркнул Ион Чебан.

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