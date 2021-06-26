Чебан: Людей на марафоне вакцинации много, но очередь движется быстро

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Из-за большого количества людей, пришедших на марафон по вакцинации в Кишинёве, иммунизацию начали раньше запланированного времени.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что очередь на вакцинацию движется оперативно и организованно.

Мы начали вакцинацию раньше из уважения к собравшимся, которые ждут со вчерашнего вечера. На марафоне всё организовано хорошо – работают врачи, полицейские и волонтёры. Людей много, но очередь организована. Люди стоят от улицы 31 Августа по улице Букурешть и до Дворца Республики. Специализированные машины распыляют воду возле людей, стоящих в очереди, а волонтёры раздают бутылки с водой, – уточнил Чебан.

Глава муниципия также отметил, что в марафоне задействованы около 200 врачей, 60 полицейских и волонтёры. К настоящему времени вакцинировано около 1 600 человек.

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