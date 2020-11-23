Чебан: Ливнёвка на Албишоаре не чистилась годами, местами она была полностью забита (ВИДЕО)

Чебан: Ливнёвка на Албишоаре не чистилась годами, местами она была полностью забита (ВИДЕО)

Очистка ливневой канализации на улице Албишоара продолжается. Как рассказал генпримар Кишинёва Ион Чебан, некоторые водосборные колодцы были полностью забиты ветками, листьями и грязью, откладывавшимися годами. Некоторые же колодцы не чистили никогда.

– После этих работ ливневая канализация на улице Албишоара должна справляться с потоком воды во время осадков, – отметил он.

Напомним, в настоящее время на улице Албишоара ведутся работы по реабилитации тротуара от ул. Петру Рареш до ул. Михай Витязул, по нанесению дорожной разметки, замене столбов и установке светодиодных ламп. Участок дороги от бул. Ю. Гагарина до ул. В. Александри уже открыт для движения транспорта.

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