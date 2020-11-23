Чебан: Ливнёвка на Албишоаре не чистилась годами, местами она была полностью забита (ВИДЕО)

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Очистка ливневой канализации на улице Албишоара продолжается. Как рассказал генпримар Кишинёва Ион Чебан, некоторые водосборные колодцы были полностью забиты ветками, листьями и грязью, откладывавшимися годами. Некоторые же колодцы не чистили никогда.

– После этих работ ливневая канализация на улице Албишоара должна справляться с потоком воды во время осадков, – отметил он.

Напомним, в настоящее время на улице Албишоара ведутся работы по реабилитации тротуара от ул. Петру Рареш до ул. Михай Витязул, по нанесению дорожной разметки, замене столбов и установке светодиодных ламп. Участок дороги от бул. Ю. Гагарина до ул. В. Александри уже открыт для движения транспорта.

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