Чебан: Лихачи, устроившие гонки в столичном парке, будут найдены и оштрафованы

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан отреагировал на случай, произошедший накануне в столичном парке “Долина роз”.

Речь идет о нескольких лихачах, устроивших гонки на машинах на центральной аллее парка ради ролика для социальной сети.

– Недавно один молодой человек упал с третьего этажа торгового центра, другой угодил на машине в озеро, а несколько “умников” ездили по парку “Долина роз”, чтобы показать, какие они наглые и бессовестные. Я запросил у полиции и преторов всю информацию по этому поводу. Эти люди должны быть найдены, в их отношении будут составлены протоколы, а имена “героев” нужно обнародовать, – отметил Ион Чебан.

Глава столицы выразил надежду, что полиция выявит нарушителей, как в случае с человеком, осквернившим фотовыставки, посвящённые врачам.

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