Чебан: Лично проверю качество весенней уборки в каждом секторе Кишинёва

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В Кишинёве продолжается весенняя кампания по уборке города. В связи с этим генеральный примар Ион Чебан отметил, что работа профильных подразделений должна быть хорошо спланированной, согласованной и оперативной. Он также попросил и в дальнейшем уделять особое внимание чистоте в столице.

– Нам предстоит ещё много работы в этой сфере. В рамках кампании по уборке, которая продлится до конца апреля, работы будут проводиться как на главных, так и на второстепенных улицах, а также во дворах многоквартирных домов. Я лично проверю каждый сектор, – подчеркнул градоначальник.

Ион Чебан призвал жителей Кишинёва сообщать о местах, где требуется уборка, а также поблагодарил всех, кто с раннего утра до позднего вечера наводит чистоту в столице.

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