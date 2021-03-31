Чебан: Констатирующих агентов в столице станет больше

Чебан: Констатирующих агентов в столице станет больше

В претурах столицы будет создана новая структура, куда привлекут констатирующих агентов, в полномочия которых входит проверка соблюдения норм по уборке и поддержанию чистоты в Кишинёве, а также составление протоколов. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

Мы давно говорили о том, что эту функцию необходимо ввести, потому что был утверждён Регламент об уборке и обеспечении чистоты, но в претурах не было компетентных людей, которые бы контролировали и составляли протоколы, – отметил Чебан.

По словам градоначальника, в каждой претуре будут работать 5 констатирующих агентов, но на Ботанике их будет 7, так как это самый крупный сектор в столице.

Проверяющие агенты будут инспектировать каждый сектор столицы и оперативно реагировать в случае несоблюдения физическими и юридическими лицами правил обеспечения и поддержания чистоты.

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