Чебан: Констатировать нарушения в Кишиневе и взимать штрафы должна муниципальная полиция, а не примар

0

В столице должна быть своя полиция, которая вместе с констатирующими агентами из претур будет проверять каждую улицу, квартал, парк или общественное место на наличие нарушителей, и действовать в соответствии с законом.

Об этом в ходе оперативного заседания муниципальных служб заявил Ион Чебан, возмутившийся непрекращающимся нарушениями в городе, такими как незаконная парковка, разбрасывание мусора, порча муниципального имущества, незаконная торговля. Он попросил управление финансов предусмотреть в муниципальном бюджете на 2021 год финансовые средства для деятельности столичной полиции.

– В обязанности генерального примара не входит инспектирование секторов для того, чтобы снимать на фото и видео незаконные действия, совершаемые в самом центре столицы. Я имею в виду импровизированный незаконный рынок в сквере у Кафедрального собора. Я буду настаивать на том, чтобы все несли ответственность за свои действия, в том числе получали штрафы. По-другому у нас порядка не будет, – подчеркнул Ион Чебан.

Также генеральный примар пригрозил отставками, увольнениями и штрафами тем, кто будет нарушать решения муниципальной комиссии по общественному здоровью, призванные снизить число заболеваний коронавирусом.

– Повторяю: ярмарки, импровизированные рынки, развлекательные услуги в этот период запрещены из-за COVID-19. Преторы, которые не будут следить за тем, что творится на их территории, будут отстранены от должности. Рейды по столичным барам продолжатся, а те, кто будут организовывать новогодние вечеринки, будут оштрафованы. Директора учебных заведений, которые будут организовывать утренники в этот период, будут уволены, – заявил Чебан.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.